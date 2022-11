Wanda Nara ripresa da Selvaggia Lucarelli prima di Ballando con le Stelle: scintille in vista?

Alla vigilia della nuova puntata di Ballando con le Stelle, la futura ballerina per una notte, Wanda Nara, si è resa protagonista di un fatto per nulla piacevole, tanto da essere stata ripresa sui social da Selvaggia Lucarelli, giornalista e giurata del talent di Rai1.

Wanda Nara ripresa da Selvaggia Lucarelli sui social

L’argentina fresca di separazione da Mauro Icardi nelle passate ore ha postato uno scatto social in compagnia di una delle figlie, ma proprio la foto non è piaciuta a Selvaggia Lucarelli, che ha prontamente fatto notare il suo disappunto.

Cosa è successo nello specifico? La Nara se la spassava amabilmente con le due figlie Francesca e Isabella, ammirando le bellezze di Roma, quando ha pensato bene di fare una foto da postare sui social. Non della Fontana della Barcaccia in Piazza di Spagna, bensì di una delle figlie sul noto monumento.

“Qualcuno spieghi a Wanda Nara che quella fontana non è un plastico a Disneyland”, ha puntualizzato Selvaggia Lucarelli sottolineando la mancanza di rispetto della Nara nei confronti della fontana del Bernini del ‘600. Sotto lo scatto non sono mancati i commenti di alcuni utenti arrabbiati nei confronti della ballerina per una notte, che stasera si cimenterà nella danza sottoponendosi poi al giudizio di Selvaggia.