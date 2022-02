Una Clarissa Selassié ‘on fire’, quella andata in scena ieri sera nel corso della puntata del Grande Fratello Vip che però non l’ha vista presente in studio. Nonostante questo si è resa comunque protagonista in vista dell’eliminazione di Katia Ricciarelli.

Clarissa dice la sua su Katia Ricciarelli

L’opinione che Clarissa ha di Katia è ormai nota a tutti, come evidenziato dalle sue parole pronunciate nel corso di una recente diretta Instagram che potrete vedere in apertura di articolo. Nel video in questione la minore delle sorelle Selassié non risparmia critiche ed insulti alla cantante lirica.

Ieri sera però, non si è risparmiata ed ancora una volta Clarissa si è fatta “sentire” sui social gioendo per l’eliminazione di Katia:

Festeggerò annualmente questa data! Godo alla faccia tua! Razzista! 24 febbraio 2022, data in cui il razzismo (bullismo, omofobia e soprattutto misoginia) all’interno di un programma in televisione nazionale è uscito il razzismo! Bye! Finalmente! E che si vergogni chiunque la difenda o la giustifica perché siete come lei!

Il vero post che ha fatto Clarissa ma che non hanno mandato in onda perché sottolinea il razzismo il bullismo l’omofobia e la misoginia della vecchia #gfvip #fairylu pic.twitter.com/w4026FDD9D — L💕 36% 57%🧚 (@supremanes) February 24, 2022

Poco prima aveva dato alla Ricciarelli della “brutta strega”, e Signorini ha ripreso in diretta le sue parole bacchettandola:

Clarissa Selassié ha scritto ‘esci brutta strega’ un gesto che non mi piace, non si può scherzare su questo, è estrema maleducazione. Voglio bene a Clarissa e lei lo sa, cara Clarissa ti ho scelta insieme alle tue sorelle, ma queste manifestazioni pubbliche di maleducazione non le accetto. Ok?

Quando dico che se Clarissa era in studio, si faceva arrestare, così si fa querelare. #fairylu #gfvip pic.twitter.com/boALXwEvk7 — 🍑 (@_comedincanto) February 24, 2022

Ma la Selassié ha replicato ancora via social: