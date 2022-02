Clarissa Selassiè, nonostante le precisazioni di Barù sul rapporto con Jessica, durante una diretta su Instagram ha svelato cosa ne pensa del loro rapporto nato nella Casa del Grande Fratello Vip ed ha attaccato duramente (pur senza fare nomi) Soleil Sorge e Alex Belli.

Che sia chiaro, se Jessica vuole avere questa frequentazione con Barù benvenga. Si vuole divertire, vuole dargli un bacio… penso che lei abbia capito che non c’è alcun interesse di amore da nessuna delle due parti.

E’ una ragazza di 27 anni e sono cinque mesi che sta lì dentro e lui da due mesi… non saranno pure arrapati questi? Non si possono un po’ strusciare? Non hanno fatto male a nessuno… penso sia più grave quello che hanno fatto altre persone come scop*re sotto le coperte e limonarsi gente sposata, penso che quello sia più grave, no?

Se Jessica vuole divertirsi va bene, lasciamoglielo fare. Non dobbiamo fare nessuna coppia. Barù vuole Delia, non vuole Delia? Sti cazz* se la vuole! Quello che fa brutta figura è lui che va dietro una donna sposata… la brutta figura la fai lei che si limona uno mentre è sposata.

Jessica è pulita, non c’entra niente. Jessica si merita di più? Sì! Jessica si merita un uomo ma non a livello estetico ma una persona che la ami. Si conoscono da due mesi… non tutti sono Lulù e Manuel.