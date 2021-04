Questa volta sembra ufficiale: Chiara Nasti e Nicolò Zaniolo si sono lasciati. Se fino a qualche giorno fa l’influencer campana aveva smentito le voci di una loro crisi, spiegando di voler salvaguardare la loro relazione dal gossip (video in apertura), questa volta ha deciso di uscire allo scoperto annunciando sempre a mezzo social la fine della storia con il giovane calciatore.

Chiara Nasti ha scelto ancora una volta Instagram per annunciare la verità sulla sua relazione con Nicolò Zaniolo, questa volta giunta ufficialmente al capolinea:

Ho provato a mascherare quanto più potevo per non alimentare i gossip, ma mi trovo in una situazione in cui sono costretta a “salvaguardare la mia persona” e farvi sapere che non ho più nessun tipo di relazione. Vi prego, quindi, di non inoltrarmi cose compiute dall’altra persona perché proprio in questo momento non sta mancando di rispetto a nessuno.