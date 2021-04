Chiara Nasti e Nicolò Zaniolo sono ancora insieme o si sono lasciati? Negli ultimi tempi le notizie sulla coppia sono state discordanti. C’è infatti chi ha decretato la fine della relazione tra l’influencer e il calciatore e chi invece ha continuato a sostenere l’amore dei due giovani. Ma qual è la verità?

Chiara Nasti e Nicolò Zaniolo: la verità sulla loro relazione

A fare chiarezza ci ha pensato la stessa Chiara Nasti che attraverso una serie di Instagram Stories, in queste ultime ore è intervenuta sulla sua relazione con Nicolò Zaniolo spazzando via ogni dubbio circa una loro presunta rottura (video in apertura):

Voglio farvi capire come sto in questo momento, non sto passando un bellissimo periodo, come potete vedere sto pubblicando molto poco, ma riguardo alle ultime notizie che sono uscite in quest’ultimo periodo né io né il mio ragazzo abbiamo lasciato dichiarazioni dicendo che non stavamo più insieme. Io vi chiedo di non commentare e andarci un po’ più cauti con le parole, sia io che lui siamo arrivati ad un punto dove le cose iniziato davvero a pesare, forse prima ero più bambina prendevo le cose con leggerezza. Anche perché proprio associata alla persona con cui sto alcune persone sono si intromettono in cose troppo private e delicate.

La Nasti ha proseguito rivolgendo un vero e proprio appello ai suoi follower: