Chiara Ferragni torna sui social ma senza farsi vedere: ecco in che modo

Chiara Ferragni fa nuovamente capolino sui social dopo il video delle scuse riguardante la controversia legata all’affaire Pandori Balocco. Da allora la sua presenza era rimasta in secondo piano, ad eccezione di un breve cameo in un video di Fedez, in cui scambiava un cinque con la piccola Vittoria mentre giocava al dottore. Recentemente, la presenza di Chiara sembra essere più attiva, seppur limitata a sporadici “mi piace” disseminati silenziosamente qua e là.

Chiara Ferragni torna attiva sui social

Un “mi piace” di Chiara Ferragni lasciato a un post di suo padre Marco, affiancato a Valentina, la sorella, che aveva appena festeggiato il compleanno ha inevitabilmente attirato l’attenzione dei più. Tuttavia, Chiara ha manifestato il suo apprezzamento anche ad alcuni post più recenti di Fedez. Al di là di questi gesti virtuali, tuttavia, l’attuale situazione di Chiara rimane avvolta nel mistero, con alcune indiscrezioni che suggeriscono persino la sua possibile assenza da Milano, anche se tale ipotesi non è stata mai confermata.

La sua inattività sui social riguarda principalmente la sfera personale: Chiara non pubblica nuovi contenuti, non rilascia commenti, ma continua a seguire silenziosamente gli eventi, come dimostrano i “mi piace” concessi a Valentina quattro giorni fa. Tuttavia, rimane incerto se Chiara abbia partecipato alla festa di compleanno della sorella tenutasi giovedì sera.

Di contro, il marito Fedez è tornato attivamente sui social, condividendo foto e storie che ritraggono principalmente i suoi figli, Leone e Vittoria, e la loro cagnolona Paloma. Ma anche in questo caso, di Chiara Ferragni neppure l’ombra.