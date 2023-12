Chiara Ferragni è nuovamente sparita. Dopo la fugace uscita con la madre ed i figli, l’imprenditrice è nuovamente scomparsa dai radar dei social. Nelle Stories di Fedez, infatti, della Ferragni in casa neppure l’ombra. Ma cosa sta succedendo? A svelare alcuni retroscena ci ha pensato Francesca Del Vecchio su La Stampa, secondo la quale lo staff dell’imprenditrice starebbe già al lavoro.

Chiara Ferragni, la strategia per risollevare l’immagine

Nel dettaglio, si legge sul quotidiano, lo staff della Ferragni starebbe lavorando per mettere su una vera e propria unità di crisi per far fronte a quella che potrebbe davvero essere considerata la fase più difficile della sua carriera. In particolare, starebbe pensando all’aiuto da parte di due studi legali e di uno specializzato in comunicazione:

Non c’è ancora la firma ufficiale ma la scelta della influencer sarebbe caduta sullo studio Gianni Origoni, che dovrebbe occuparsi degli aspetti legali, societari e civilistici. Mentre per gli aspetti di diritto penale, lo studio incaricato dovrebbe essere quello di Marcello Bana. Ultimo elemento della task force è l’agenzia di comunicazione e web reputation Community, guidata dal founder e Ceo Auro Palomba. Anche se manca ancora l’ufficialità, la firma dovrebbe essere questione di ore.

A questo punto, il lavoro congiunto della task force dovrebbe permettere a Chiara di uscire dall’impasse. L’obiettivo comune resta quello di risollevare l’immagine di Chiara Ferragni non solo sui social (dove si è registrato un importante calo di follower, -100 mila in meno di una settimana) ma anche a livello imprenditoriale. Ecco cosa scrive ancora La Stampa:

A rischio ci sono contratti con brand internazionali e collaborazioni con aziende che negli anni si sono appoggiate alla sua immagine per promuovere i propri prodotti. Specie dopo che Safilo ha detto stop al contratto siglato nel 2021. Il primo interrogativo riguarda il gruppo Tod’s, che nell’aprile del 2021 aveva aperto le porte del consiglio di amministrazione all’influencer. In ballo anche gli accordi con marchi di cosmetici e prodotti di bellezza come Arval o Pantene e brand del gusto come Nespresso, oltre a Swinger, per la gioielleria con Morellato, Pigna per la cartoleria, Mofra, che si occupa di calzature e Nanan, specializzata in prodotti per l’infanzia.

Ovviamente il caso Balocco ha portato anche a far cambiare i piani in casa Ferragnez. E se prima della maxi multa Fedez aveva ironizzato parlando delle vacanze natalizie tra “escursioni con le moffole, sci, chalet ed experiences”, alla fine la famiglia ha trascorso le feste in quel di Milano, mentre le sorelle Ferragni sulle Dolomiti. Capiremo a breve se l’esilio social proseguirà anche in vista del Capodanno.