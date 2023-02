Chiara Ferragni come Madame a Sanremo 2023: abito “nudo” Dior, i due look a confronto

Chiara Ferragni come Madame a Sanremo 2023? E’ quanto fa notare Selvaggia Lucarelli nelle sue Instagram Stories, dopo l’arrivo della signora Lucia sul palco dell’Ariston con addosso un abito “nudo”. Si tratta di una creazione di Maria Grazia Chiuri per Dior, la stessa indossata da Madame nel suo Sanremo 2021, quando presentò la canzone “Voce”.

Sia nel caso di Madame che in quello di Chiara Ferragni, dietro al look scelto e targato Dior c’è un significato profondo. L’imprenditrice, ieri sul palco dell’Ariston in qualità di co-conduttrice ha commentato: “Penso che il corpo di noi donne non deve mai generare odio o vergogna”, spiegando la sua scelta.

Non si tratta chiaramente di un nudo ma di un abito con su disegnate le fattezze reali del suo corpo. Il vestito va a riprendere i tratti di un modello della collezione Couture Primavera/Estate 2018 di Dior, una delle collezione con cui Chiuri ha voluto celebrare a suo modo le donne.

Un abito che è stato scelto da Chiara per liberare il corpo della donna dalle varie costrizioni sociali e che prende ispirazione anche da un quadro di Lucas Cranach conservato al Kunsthistorisches Museum che raffigura Eva con in mano la mela.

Nel 2021 anche Madame indossò un abito simile, anche in quel caso pensato per lei da Maria Grazia Chiuri per Dior. “Questa sera mi vesto da madre. Madre della mia voce. Quello su cui mi sono specchiata è stato fecondato con la mia natura creando la mia identità”, aveva spiegato la cantante.