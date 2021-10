L’influencer Chiara Biasi è stata derubata. La fashion blogger 31enne che vive nella zona di Porta Venezia in quel di Milano, ha dato l’allarme intorno alle 3.50 di stanotte dopo essere rincasata.

Dopo aver aperto la porta, la Biasi – ex compagna del calciatore Simone Zaza – si è accorta che delle luci che aveva lasciato accese erano state spente e ha così capito che qualcuno era entrato nell’abitazione. – si legge su MilanoToday – Dalle stanze, tutte a soqquadro, sono spariti abiti firmati, cinque orologi – tra Rolex e Patek Philippe – e gioielli. Il valore del bottino non è ancora quantificato, ma è di sicuro di ingente valore.

Secondo quanto si apprende i ladri avrebbero fatto il loro ingresso dalla finestra della casa che si trova al terzo piano di un palazzo nella Zona di Porta Venezia.

Mi raccomando, continuate a far sapere a milioni di persone come avete organizzato i vostri spazi privati, dove avete riposto gli oggetti di valore e quando non siete presenti in casa👌#chiarabiasi #taolapurani#viuliagalentina pic.twitter.com/jiOZ2AaJqE

— Il mare stanca (@ilmarestanca) October 18, 2021