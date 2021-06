Tommaso Zorzi difende Chiara Biasi dalle “indagini” de Il Musazzi, volto social che analizza i profili degli influencer in modo fortemente critico. Questo, in una epoca difficile come l’attuale, non fa altro che alimentare l’odio social purtroppo.

Tommaso Zorzi difende Chiara Biasi: ecco cosa è successo

“Una fama costruita sul niente… 0,41% di engagement. 27 commenti sotto una foto? Li fa qualsiasi profilo con 200 follower quando pubblica qualcosa di interessante”, esordisce Il Musazzi.

Poi aggiunge:

Controllo profili a caso tra i tuoi followers… profilo inattivo, profilo inattivo, profilo inattivo. La mia opinione è che questi siano profili finti acquistabili su qualsiasi sito che vende pacchetti di followers. Ma le aziende che ti pagano 80mila euro, ma non le fanno due verifiche?

Per questo motivo, Tommaso Zorzi è sceso in campo dalla parte dell’influencer, commentando il video del comico:

Spesso Musazzi mi strappi un sorriso. Ma il livore con il quale ti scagli contro di lei credo che altro non porti che ad aizzare l’odio del quale francamente si può fare a meno. Nessuno è obbligato a seguire un personaggio e ritenerti più intelligente dell’ufficio marketing di aziende che investono in lei ti fa peccare di superbia. Se alcuni brand puntano su di lei è perché hanno un ritorno. I soldi non te li regala nessuno.

D’accordissimo con Tommy e aggiungo che a me, Il Musazzi, un sorriso non me lo strappa mai.

Ecco il video dove il volto social accusa Chiara Biasi di acquistare follower falsi (che poi lui è online ad alimentare l’odio social per “gioco” o perché vuole diventare famoso e fare carriera in questo modo? Ah, saperlo…).