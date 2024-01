Manca esattamente una settimana all’inizio del Festival di Sanremo 2024 e cresce l’attesa per la kermesse canora presentata ancora una volta da Amadeus: chi vince?

Chi vince Sanremo 2024? Annalisa comanda

Per i bookie si conferma una lotta tutta al femminile per il successo finale: in quota comanda sempre Annalisa, offerta a 3,25 su William Hill e 3,50 su Planetwin365, seguita a ruota da Angelina Mango, fissata tra 4,25 e 4,50, che spera di bagnare con una vittoria il debutto sanremese.

Chiude il podio un’altra cantante alla sua prima assoluta sul palco dell’Ariston, Alessandra Amoroso, proposta a 6, come Geolier, primo uomo in lavagna.

Nessuno dei quattro favoriti ha mai trionfato all’Ariston: per gli esperti di Snai, infatti, sarà una vittoria inedita, vista a 1,10.

Non solo lotta al vertice, ma anche pericolo ultimo posto, posizione che spesso in passato si è però rivelata di buon auspicio: in quota è lotta alla pari tra Fred De Palma e Bnkr44, dati a 3,25, con Il Tre e La Sad, più lontani a 4,50.

