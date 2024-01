Manca sempre meno al prossimo Festival di Sanremo 2024 e fervono i preparativi all’Ariston da parte di Amadeus e della grande squadra della kermesse. L’obiettivo è riuscire a portare sul palco dell’Ariston nuovi nomi di primo livello. A parlare delle nuove indiscrezioni sui recenti retroscena ci ha pensato Massimo Galanto per Il Messaggero.

Ospiti Sanremo 2024: la lista si allunga: da Mare Fuori a Sinner

A quanto pare, oltre agli ospiti già annunciati, Amadeus sta pensando per il suo quinto e ultimo Sanremo a nomi del mondo dello spettacolo da aggiungere al grande parterre. Secondo le ultime indiscrezioni, Sabrina Ferilli potrebbe fare ritorno sul palco dell’Ariston, a distanza di due anni per lanciare Gloria, la fiction di cui è protagonista e che andrà in onda su Rai1 la settimana dopo Sanremo 2024.

Ma questo non sarà l’unico ritorno in cantiere. Anche quest’anno, infatti, dovrebbe esserci anche il cast di Mare Fuori. Ricordiamo che dal prossimo primo febbraio sarà disponibile su RaiPlay la quarta stagione dell’amata serie.

Sul palco dell’Ariston è atteso anche il giovane Leo Gassmann ma questa volta in veste di attore per presentare Califano, il film dedicato all’omonimo cantautore romano e proposto su Rai1 il prossimo 11 febbraio.

Secondo Il Messaggero potrebbe esserci anche Massimo Giletti:

Per il presentatore piemontese si tratterà della prima uscita ufficiale sulla tv pubblica dopo il discusso addio a La7 (arrivato dopo la clamorosa sospensione di Non è l’Arena). Sarà l’occasione per annunciare La Tv fa 70, l’evento celebrativo per il compleanno della tv pubblica che condurrà e che andrà in onda sulla rete ammiraglia il prossimo 28 febbraio.

A Sanremo 2024 è previsto anche l’intervento – in presenza o con un video messaggio – di Adriano Celentano:

L’idea sarebbe di affidare al Molleggiato l’omaggio a Toto Cutugno.

E poi ancora, potrebbe giungere un ospite a sorpresa dell’ultimo minuto: il tennista numero 4 al mondo Jannik Sinner. A lui Amadeus ha rivolto un appello pubblico che troverete nel video in apertura. Accetterà l’invito?

Gli ospiti Rai di #Sanremo2024. 🌺Accanto ad Amadeus torna Sabrina Ferilli per promuovere la miniserie Rai #Gloria

🌺Leo Gassmann per il film #Califano

🌺Il cast di #MareFuori4

🌺Massimo Giletti lancerà la serata #LaTvFa70

🌺Per lo sport è atteso Jannik Sinner (@ilmessaggeroit) pic.twitter.com/PC4xve1u64 — Cinguetterai  (@Cinguetterai) January 26, 2024