Alessandra Amoroso in pole position per Sanremo 2024. Nonostante ci sia ancora tempo per scoprire il vincitore di questa nuova edizione dell’attesa kermesse musicale, gli scommettitori hanno già fatto le loro prime previsioni e designato la cantante salentina come la preferita alla vittoria finale, ancor prima di poter ascoltare il suo brano.

Chi vince Sanremo 2024? Alessandra Amoroso conquista gli scommettitori

Dopo aver scoperto l’intero elenco dei Big in gara, come da tradizione non si sono fatte attendere le previsioni degli scommettitori che però, ovviamente, si basano solo sui nomi e nient’altro, dal momento che non si conoscono ancora le canzoni che saranno svelate solo durante la prima serata.

Tuttavia, secondo i principali siti di scommesse, tra cui Snai, Alessandra Amoroso potrebbe avere la meglio, con una quota di 4,50. Subito dopo, sullo stesso sito, troviamo i Negramaro e Geolier a pari merito con 6,50. Seguono Annalisa con 7,50 e poi Angelina Mango a 10 con Mahmood.

Nonostante quest’ultimo sia sempre stato uno dei favoriti nei precedenti Festival, arrivando poi alla vittoria, questa volta sembra che a Sanremo 2024 potrebbe prevalere una donna e la prescelta è Alessandra Amoroso.

Per la salentina si tratta della sua prima partecipazione al Festival di Sanremo, dopo aver calcato il palcoscenico nei panni di super ospite. Questo, dunque, potrebbe rappresentare un bellissimo riscatto.