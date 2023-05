Chi vince Amici 22? Angelina, Wax, Mattia e Isobel: ecco cosa dicono i sondaggi per la finale del 14 maggio 2023

Finale Amici 22, chi vince? Domenica 14 maggio andrà in onda, in diretta su Canale 5, l’ultima puntata del talent show di Maria De Filippi: Angelina, Wax, Mattia e Isobel, ecco cosa dicono i sondaggi in merito al trionfatore di questa edizione.

Secondo i pronostici dei bookmaker non ci sarebbero dubbi: a vincere la 22esima edizione di Amici di Maria sarà – senza alcun dubbio – Angelina Mango, figlia del compianto artista ed incredibile talento.

Scopriamo, a seguire, cosa riportano i sondaggi della rete, compreso il nostro di Blog Tivvù.

Anche in questo caso, per il popolo dei social la trionfatrice sarà Angelina: siete d’accordo?

