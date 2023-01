Se per i telespettatori appassionati di C’è posta per te, la curiosità principale arriva dalle storie in onda (per scoprire come sono andate a finire una volta usciti dal people show), molti si chiedono anche il ruolo dei Postini: chi sono e cosa gli viene richiesto di fare? Quest’anno, alla corte di Queen Mary ne è anche arrivato uno nuovo.

Chi sono i Postini di C’è posta per te

In questa nuova stagione (la ventiseiesima) di C’è posta per te, i Postini ufficiali del people show del sabato sera Mediaset sono quattro: Marcello Mordino (dal 2001), Gianfranco Apicerni (dal 2011), Andrea Offredi (dal 2018) e Giovanni Vescovo (dal 2023).

Qual è il compito dei Postini di C’è posta per te? La loro missione appare più complessa del previsto. Ed infatti, la disponibilità temporale che devono garantire al programma è di circa 6/8 mesi. Le varie puntate non vengono registrate una dietro l’altra, bensì in un lasso di tempo ben più ampio e quindi, proprio per questo motivo, devono avere la possibilità di partire per consegnare la Busta, ogni volta che è possibile.

Pericoli e retroscena sulla consegna “Una volta mi è capitato di aspettare per due giorni una signora sotto casa per poi scoprire da un vicino che era in ferie”, ha rivelato Maurizio Zamboni (volto del people show fino al 2018). “Oppure di cercare l’unica donna vedova in un paesino senza sapere il suo nome, ma ce l’ho fatta”. Non sono mancate anche reazioni “estreme”, tipo gente che urlava dal balcone oppure qualcuno che minacciava con la lupara. Per fortuna però, la maggior parte delle persone accoglie positivamente la busta di C’è posta. Intervistati da TV Sorrisi e Canzoni, i postini di C’è posta per te hanno svelato che una parte fondamentale del loro lavoro è quella dell’interagire con chi riceve la posta: Conta cogliere la spontaneità del momento è importante vedere la reale sorpresa di chi riceve la busta. Solo dopo la consegna finisce l’incarico.