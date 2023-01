Oriana Marzoli ha avuto un breve trasporto con Antonino Spinalbese, finito a tarallucci e vino. Successivamente la venezuelana si è avvicinata a Luca Onestini, tenendo in bilico Daniele Dal Moro, concorrente del Grande Fratello Vip che le è sempre piaciuto.

Confidandosi con Davide Donadei, la Marzoli ha svelato – finalmente – a chi appartiene il suo cuore e, per il dispiacere degli estimatori delle ship, non si tratta di nessun concorrente della Casa.

“Chi è che occupa il cuore di Oriana Marzoli?”, ha domandato Davide.

Pronta la replica di Oriana che, finalmente, ha fatto chiarezza:

Nessuno. In questa casa di merd* nessuno! Io il mio cuore è occupato dal mio ex fidanzato, poi qua dentro faccio finta che mi interessa qualcuno ma non mi interessa nessuno in realtà.