Chi è Olly? Dopo Sanremo Giovani con la canzone dal titolo “L’anima che balla”, il giovane cantante partecipa al Festival di Sanremo 2023 con il brano dal titolo “Polvere”: qual è il suo significato?

Intervistato da FanPage, Olly spiega “Polvere”, la canzone che partecipa a Sanremo 2023, ecco il suo significato:

Parla delle cose che si trovano nello scatolone, sull’ultimo scaffale dell’armadio: quello abbandonato a sé stesso. Di tutte le cose che raccolgono questa polvere che non sappiamo da cosa si crea, ma semplicemente c’è.

Racconto il punto di vista dello scatolone, mi sono impersonificato in quello. Simboleggia tutta la polvere che abbiamo addosso nella nostra quotidianità, quei ricordi che ci portiamo dentro e che utilizziamo come metro di giudizio in ogni situazione positiva o negativa.

C’è un quesito, una domanda che ho lasciato aperta: c’è la vogliamo togliere questa polvere di dosso o è proprio questa polvere a caratterizzarci?