A Sanremo 2023 esplode un piccolo giallo: chi sarà l’ospite internazionale attesa per la finale del Festival? Un rebus che si è aperto con l’indizio di Fiorello a Viva Rai2: “Ha origini italiane ma non è Lady Gaga”.

Ad aggiungere ulteriori dettagli all’indiscrezione ci ha pensato Amadeus, padrone di casa di Sanremo 2023, il quale, ospite di Bruno Vespa a Porta a Porta ha commentato:

Posso dire solo una cosa. Gino Paoli sarà sabato sera. Hai saputo dei Depeche Mode, che torneranno a Sanremo dopo più di 30 anni. Ci sarà un’altra piccola sorpresa sempre sabato sera. Piccola solo perché non posso dirti di chi si tratta, è una donna. È una grande donna, per me è una grande donna.