Chi è l’ex marito di Carolina Marconi e perchè è finita tra loro due? L’attuale concorrente del Grande Fratello Vip era convolata a nozze con Salvatore De Lorenzis nel 2009. I due si sposarono a Racale, nel Salento, durante una cerimonia con rito civile in una splendida tenuta dell’Ottocento, ma il loro fu un matrimonio lampo della durata di appena otto mesi.

Salvatore De Lorenzis, chi è l’ex marito di Carolina Marconi

Era il 2009 quando una allora emozionatissima Carolina Marconi annunciava tra le pagine del settimanale Chi il suo matrimonio con l’allora compagno Salvatore De Lorenzis:

Io e Salvatore stiamo insieme da circa quattro mesi e due settimane fa mi ha chiesto di sposarlo. Al momento gli ho detto: ‘Ma tu sei pazzo!’. Poi, però, ho raccolto la sfida e in nove giorni ho organizzato tutto. Ci siamo conosciuti a un evento dove facevo la madrina ed è stato colpo di fulmine: è la mia anima gemella. Prima di lui non avevo mai pensato al matrimonio. Per ora, però, ci sposiamo solo con il rito civile: io sono molto religiosa e prima di sposarmi in chiesa voglio essere sicura che la cosa funzioni.

Otto mesi dopo però si erano già detti addio nel modo peggiore. La gieffina lo accusò di averla picchiata in più di una occasione e denunciò l’imprenditore per maltrattamenti e appropriazione indebita.

Nel 2015 giunse la condanna a venti mesi di reclusione e a un risarcimento di 30 mila euro per maltrattamenti in famiglia. Il giudice, come ricorda un articolo dell’epoca de Il Messaggero, ritenne invece “insussistenti le ipotesi di reato di appropriazione indebita e di violenza privata, per la Mercedes Classe E da 75mila euro che De Lorenzis trattenne dopo il rientro a Roma della consorte ed anche per le migliaia di euro di multe e di polizze assicurative notificate alla Marconi per infrazioni commesse dal marito”.

L’avvocato di Carolina Marconi si era soffermata su alcuni episodi shock che emersero nel corso dell’inchiesta:

Oltre alle violenze fisiche la mia assistita subì una serie di frasi ingiuriose come “sei una tro*a”. E’ stata minacciata con un coltello mentre gli diceva “ti ammazzo, sei una s…, sei una t…”. A maggio, tornati a casa, gli chiese le chiavi della macchina per andare a recuperare il telefono cellulare. Al rientro lui le urlò a chi dovesse telefonare, chi dovesse sentire e poi la buttò sul letto per riempirla di pugni in testa e farle chiedere 100 volte perdono e la frase “mia madre è una t…”. Le strappò i capelli, la riempì di graffi e le strinse le mani attorno al collo causandole anche uno stato d’ansia che permane ancora oggi.

Carolina ha fortunatamente voltato pagina ed oggi è felicemente in coppia con Alessandro Tulli.