Chi è Alessandro Tulli? Il compagno di Carolina Marconi, attuale concorrente del Grande Fratello Vip 7, è un ex calciatore con una lunga carriera alle spalle tra la Serie B e la Serie C. La coppia sta insieme dal 2014.

Alessandro Tulli è nato a Roma l’8 aprile del 1982 ed è al fianco di Carolina Marconi da circa 8 anni. Cresciuto nelle giovanili dell’Anziolavinio, ha giocato nel ruolo di attaccante.

Nel 1997 approda alle giovanili della Roma e di seguito passa dalla Serie B alla Serie C indossando le maglie di Vicenza, Livorno, Lecce, Triestina e Piacenza.

Di seguito è tornato brevemente all’Anziolavinio ed ha fatto anche una stagione e mezza alla Lupa Roma.

L’ultimo contratto di Alessandro Tulli data 2016 in Serie D, al Flaminia Calcio.

Nel 2014 Alessandro Tulli si è fidanzato con Carolina Marconi: “È stato un amore che è nato con il tempo e piano piano. – ha spiegato l’ex calciatore, ospite di Verissimo lo scorso gennaio – All’inizio, è stato solo esteriore. Io mi sono innamorato di una mora stupenda con un viso fantastico e poi ho avuto il tempo di conoscerla piano piano”.

Il tumore al seno, ecco come ha reagito il fidanzato

Tulli ha svelato anche come ha reagito dopo aver scoperto il tumore al seno della sua compagna:

Quando il dottore ci ha comunicato l’esito dell’esame siamo andati all’inferno e siamo ritornati insieme. Voglio ringraziare le nostre famiglie che non ci hanno mai abbandonato perché al momento della diagnosi avevamo paura. Nella sfortuna siamo stati fortunati. Ma lei ha preso tutto con il sorriso, è stata fortissima e travolgente.

Alessandro e Carolina non sono sposati ma il matrimonio è nei loro piani così come svelato dalla Marconi tra le pagine del settimanale Nuovo:

Per me il matrimonio è importantissimo, è un cerchio tra due persone che si chiude davanti a Dio. Molto presto io e Alessandro andremo a vivere insieme e poi, se tutto va come deve andare, certo che mi sposo e che voglio diventare mamma! Il mio sogno è quello di avere un bambino dopo l’altro!