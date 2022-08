Chi è Cristian Iovino e perché il suo nome compare nel bel mezzo del gossip su Ilary Blasi e Francesco Totti? Personal trainer noto alla cronaca rosa, Cristian Iovino secondo alcune fonti sarebbe entrato nella vita della conduttrice già prima che Noemi Bocchi entrasse in quella dell’ex Capitano della Roma.

Cristiano Iovino al centro del gossip tra Ilary e Totti

Mentre qualcuno parla di una semplice amicizia tra Cristiano Iovino e Ilary Blasi, c’è chi più maliziosamente ha insinuato che tra i due ci sia stato un flirt o qualcosa d’altro. A ricostruire l’intricata vicenda sentimentale sfociata poi nella separazione tra Ilary e Totti è stato il Corriere della Sera che è tornato indietro ad un anno fa esatto.

Era Ferragosto del 2021 quando Francesco Totti postava sul suo profilo Instagram una foto con Ilary e la scritta “Io e te” insieme ad un cuore rosso. Poco dopo però, Totti avrebbe scoperto alcuni messaggi scambiati tra la moglie e Cristiano Iovino che non sarebbe affatto un amico né un conoscente dell’ex calciatore.

Sarebbe stato proprio questo lo “spartiacque” nella storia tra Totti e Ilary. Scrive in merito il Corriere:

Quello in cui il Capitano prende coscienza. Capisce tante cose. E ripensa a tutto quel tempo in cui, per due edizioni consecutive dell’Isola (2021 e 2022) e per lo sfortunato show Star in the Star, sua moglie passava a Milano almeno quindici giorni al mese, mentre lui, da solo, a casa, faceva il papà tuttofare per Cristian, Chanel e Isabel.

Chi è Cristiano Iovino

Ma chi è davvero Cristiano Iovino, la cui conoscenza con Ilary Blasi – sempre secondo il quotidiano – risalirebbe a un anno e mezzo fa? Ecco come lo descrive il quotidiano:

Ipertatuato e muscoloso personal trainer e influencer – operativo tra Roma e Milano (tra un viaggio e l’altro, il suo profilo Ig trabocca di foto di vacanze: Indonesia, Ibiza, Mykonos, lago di Como), noto alle cronache rosa come ex boyfriend di Giulia De Lellis e Zoe Cristofori (prima che diventasse la compagna del difensore milanista Theo Hernandez).