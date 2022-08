Totti e Ilary, Maria De Filippi commenta la loro separazione

La separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti ha colpito moltissimo anche i volti noti della televisione italiana. Per questo motivo, Maria De Filippi intervistata tra le pagine di Oggi ha ricevuto la domanda di rito.

Maria De Filippi parla della separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti

Mi dispiace solo per quello che inevitabilmente i loro tre figli hanno subito e subiranno dall’eco dello tsunami mediatico scatenato dalla separazione. D’altra parte questa è la vita: tutto inizia e tutto finisce!

Queste le parole di Maria, sempre saggia e razionale.

Queen Mary nel corso dell’intervista ha anche svelato di aver dovuto fatto i conti con la “dipendenza” da serie TV:

Ho detestato e superato negli anni anche la mia dipendenza dalle serie tv. Ne ero bulimica. Ma arrivata alla 30esima puntata, quella risolutiva, mi giravano i ‘cosiddetti’ quando capivo che in realtà il finale non esisteva perché l’ultima scena era solo un assist per la serie successiva.

La De Filippi arrabbiata è sempre la mia preferita!

Fiorello “punge” Francesco e Ilary? La presunta frecciatina

Fiorello e Susanna stanno insieme da 26 anni e, proprio la moglie, gli ha regalato l’equilibrio e una famiglia da sogno. “Puoi anche dire che, in un periodo di gente che si separa, in cui sembra che la gente non riesca più a stare insieme, se io e Susanna possiamo essere d’esempio siamo contenti”, ha commentato Rosario tra le pagine di Chi Magazine.

Frecciatina a Totti e Ilary? Non ci è dato saperlo (anche se tutti abbiamo immediatamente pensato a loro).