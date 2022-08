Fiorello e sua moglie Susanna sono in vacanza a Villasimius, accanto al Tanka Village, paparazzati tra le pagine di Chi Magazine, lo showman sicialiano si diverte a punzecchiare Ilary Blasi e Francesco Totti.

Fiorello “punge” Francesco Totti e Ilary Blasi? La presunta frecciatina

Fiorello e Susanna stanno insieme da 26 anni e, proprio la moglie, gli ha regalato l’equilibrio e una famiglia da sogno. “Puoi anche dire che, in un periodo di gente che si separa, in cui sembra che la gente non riesca più a stare insieme, se io e Susanna possiamo essere d’esempio siamo contenti”, ha commentato Rosario.

Frecciatina a Totti e Ilary? Non ci è dato saperlo (anche se tutti abbiamo immediatamente pensato a loro).

A settembre si dice che Fiorello tornerà su Raiuno, al mattino presto, con la sua edicola. Per essere pigro, è il pigro più attivo che conosciamo: “Lo dico sempre, è Susanna che mi sprona, perché io sono pigro, vorrei stare sul divano e non fare niente, invece faccio il tour, vado a Sanremo, sempre spinto da lei”.

