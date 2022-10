Dopo il “ritiro” forzato di Marco Bellavia, nella Casa del Grande Fratello Vip stanno arrivando i “mea culpa” dei vipponi, probabilmente preoccupati per la brutta figura dell’esterno. Tra coloro che si dicono “preoccupati” c’è anche Charlie Gnocchi.

Il concorrente, chiacchierando con Luca Salatino, si è detto dispiaciuto e preoccupato per le “sorti” del suo amico una volta fuori dalla Casa più spiata d’Italia (pensarci un attimo prima, no?):

Hanno tutti paura di essere eliminati, non lo vedi cosa dicono? Io ho smesso di mangiare ed ho chiesto come stava e se lo mandavano via oppure no perché tanto si sa “è andato”. A questi qua non gliene frega niente se uno sta qua oppure è fuori che cacchio te ne frega. Basta, via. Stiamo qua e balliamo… però mi spiace perché quelli lì adesso sbotta e non gliene frega un cazz* a nessuno.