Il cast del Grande Fratello Vip 7 si è mostrato più crudele e insensibile del previsto. Marco Bellavia ha abbandonato il gioco portandosi fuori il peso di offese che non meritava e non ha mai meritato.

Tutte le squallide offese ricevute da Marco Bellavia: i video del GF Vip

Gegia è stata una delle maggiori esponenti del partito della vergogna: “Marco, stai zitto oggi, stai zitto! Ti do un consiglio da amica e psicologa, poi fai come ti pare. Peggiori le cose perché non lo sai fare”.



Poi ha rincarato la dose:

Secondo me è matto, è malato!



Anche Carolina Marconi, nonostante le sue recenti sofferenze, non è stata minimamente in grado di empatizzare con Marco:

Basta perché entri nel patetico. Tu sei patetico, basta!



Patrizia Rossetti ha aggiunto:

Allora sei proprio ignorante. Se c’hai dei problemi allora stai a casa tua, non è che vieni qua a fare psicoanalisi gratis!

Ed Elenoire Ferruzzi ha commentato:

Ma questo è fuori, questo è scemo altro che ignorante… vai alla neurodeliri.

“sei hai dei problemi stai a casa tua”

– Patrizia ed Elenoire pic.twitter.com/FmgCbkHep6 — ‘ (@lalocalz) October 1, 2022



Ginevra Lamborghini lo ha accusato di averla molestata e, prima di questo, lo ha criticato per la vicinanza con Pamela:

Questo tappone che non è altro. Mi dà fastidio anche come cammina, ti giuro non lo sopporto.

E per quanto riguarda l’assurda molestia che avrebbe ricevuto da Marco Bellavia, ha affermato:

Mi ha toccata. Per me hai già sbagliato troppo e ti meriti di essere bullizzato, te lo meriti, poverino il cazz*!



Giovanni Ciacci dopo avergli urlato in faccia che si doveva vergognare, gli ha chiesto di stargli lontano:

Puoi evitarmi per favore? Grazie! Più mi stai lontano meglio è, grazie.

Ciacci ha aggiunto anche che Marco non gli faceva tenerezza in alcun modo:

Uno che dice una cosa del genere in confessionale non merita tenerezza. E’ esaurito? Cazz* suoi!

“non lo so se sta male se fa finta”

“se facesse finta?”

– Patrizia e Ciaccipic.twitter.com/7ufEak5jO1 — ‘ (@lalocalz) October 1, 2022

“ma si vede che è esaurito”

“cazzi suoi non miei”

– Cristina e Ciacci pic.twitter.com/DWtdINxHTh — ‘ (@lalocalz) October 1, 2022

“più mi stai lontano meglio è”

– Ciaccipic.twitter.com/Lo7ROaoR6U — ‘ (@lalocalz) October 1, 2022

“ma non può entrare con gli psicofarmaci qua dentro ma siamo pazzi”

– Ciaccipic.twitter.com/ZoEt80Gla8 — ‘ (@lalocalz) October 1, 2022



Anche Wilma Goich non si è risparmiata:

Sei proprio tu la causa dei tuoi mali!

“sei proprio tu la causa dei tuoi mali”

– Wilmapic.twitter.com/9cvXtCYQUc — ‘ (@lalocalz) October 1, 2022



Pure Amaurys ha voluto “partecipare”:



Ed anche Sara Manfuso:

La casa del Grande Fratello Vip non è un posto in cui curarsi.

“è la casa del gfvip non un posto in cui curarsi”

– Sarapic.twitter.com/X3F1OMC2vm — ‘ (@lalocalz) October 1, 2022

E Charlie Gnocchi, forse il peggiore insieme a Gegia:

“vai in ospedale, non siamo degli psicanalisti”

– Charlie pic.twitter.com/D6IPltRGa0 — ‘ (@lalocalz) October 1, 2022

“marco faceva così infatti lo hanno portato via”

– Charlie pic.twitter.com/lrZqmSNnWx — ‘ (@lalocalz) October 1, 2022

Non c’è altro da dire, anzi sì: vi dovete vergognare.