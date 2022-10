Cristiano Malgioglio è tornato ad indossare i panni di opinionista nel corso della trasmissione Tale e Quale Show dove ha ritrovato la sua ex inquilina del GF Vip, Rosalinda Cannavò. Ma cosa pensa della nuova edizione del reality che lo ha visto protagonista?

Alla vigilia della sua nuova avventura di giurato, Malgioglio ha detto la sua sulla nuova edizione del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Intervistato da SuperGuidaTv, Cristiano Malgioglio ha commentato il ruolo di opinionista dell’amica Orietta Berti, che quest’anno affianca Sonia Bruganelli nello studio del GF Vip ed ha anche detto la sua sulla conduzione di Signorini:

Avrei preferito non vederla in quel ruolo lì. Orietta è meravigliosa, è una donna alla quale voglio molto bene. Ancora deve capire le dinamiche del gioco. Ho avuto modo di vederlo poco, trovo Signorini meraviglioso. Il GF che ho fatto io rimarrà nella storia perchè c’erano altri personaggi. Non è facile fare quel programma, Alfonso poi toccherà sicuramente tutte le tematiche. Spero possa avere lo stesso successo dello scorso anno.