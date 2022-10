Rosalinda Cannavò ritrova a Tale e Quale Show un ex del GF Vip e svela cosa pensa di Sophie Codegoni a Casa Chi

Rosalinda Cannavò ha ufficialmente fatto il suo esordio nel programma Tale e Quale Show 2022, nel corso della prima puntata andata in onda ieri sera su Rai1. Grande l’emozione per l’ex Vippona che ha aperto le danze essendo stata la prima concorrente ad esibirsi, conquistando però pubblico e giuria tanto da guadagnarsi un meritatissimo posto sul podio.

Rosalinda Cannavò e la sua nuova esperienza a Tale e Quale Show

Alla vigilia della sua nuova ed entusiasmante partecipazione televisiva, Rosalinda Cannavò ha rilasciato una intervista a SuperGuidaTV durante la quale Rosalinda ha spiegato se teme o meno il giudizio di Cristiano Malgioglio, con il quale ha condiviso la Casa del GF Vip:

Cercherò di vivere i giudizi e le critiche come consigli per crescere nel corso delle puntate e se ci sarà da bacchettarmi prenderò spunto per fare meglio nella settimana successiva.

Le sue aspettative? Le ha svelate in modo chiaro ieri sera anche il conduttore: mettere da parte il gossip sulla sua sfera privata e finalmente far vedere ciò che vale professionalmente. Ovviamente anche in questa nuova esperienza potrà contare sul supporto del fidanzato Andrea Zenga.

Tale e Quale Show per Rosalinda Cannavò arriva dopo la sua esperienza nei panni di conduttrice di Casa Chi. Quest’anno però è stata sostituita da Sophie Codegoni: cosa pensa di lei?

Vorrei continuare nella conduzione. Mi piacerebbe in particolare fare un programma musicale. Sophie è bravissima e ho visto già qualche puntata. Le faccio un grandissimo in bocca al lupo. Si merita di stare lì.