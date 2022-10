Charlie Gnocchi distrugge la vetrata in mille pezzi: paura nella Casa del Grande Fratello Vip – VIDEO

Charlie Gnocchi ha preso in pieno una vetrata della Casa del Grande Fratello Vip distruggendola del tutto. Il concorrente, nella giornata di oggi, è stato già protagonista di un acceso scontro con Attilio Romita.

Charlie Gnocchi distrugge la vetrata in mille pezzi

Dopo aver trascorso alcuni momenti in piscina, i concorrenti del Grande Fratello Vip stavano per rientrare in Casa, compreso Charlie che doveva fare la doccia, ma qualcosa è andato storto.

Il vippone si è scontrato in pieno con la vetrata distruggendola. Il video a seguire riprende Antonino e si sente chiaramente lo schianto.

“Oddio, spostati da lì” si sente in sottofondo. Pare che Gnocchi abbia sbattuto la testa ma non si sarebbe ferito.

Nel corso della mattina Charlie Gnocchi si è scontrato con Attilio Romita: “Vuoi fare l’intellettuale e sei una merd* vivente. Ma vaffancul* va, che è meglio… Surreale a me!”, ha urlato lo speaker.

La scheda del concorrente

Charlie Gnocchi, pseudonimo di Carlo Ghiozzi, è una delle voci più note della radiofonia italiana. Laureato in Legge, nel 1992 intraprende la sua carriera radiofonica a Radio 105, ma ottiene maggior successo tra il 1993 e il 1999 con il programma di punta Alto Gradimento trasmesso su RTL 102.5.

Artista a 360 gradi, Charlie ama scrivere libri, incidere dischi e dipingere ed è un autore e conduttore di programmi televisivi.

Papà di Carolina, avuta dal matrimonio con la sua ex moglie, attualmente è impegnato con Elisabetta da cui ha avuto due figli: Antonio e Maria.