Ex concorrente ci riprova: “Signorini fammi entrare al Grande Fratello Vip”, il nuovo appello

Fabio Testi “insiste”: vuole rientrare nella Casa del Grande Fratello Vip. L’ex concorrente, intervistato da La Nuova Sardegna, ha lanciato il nuovo appello ad Alfonso Signorini, nella speranza di tornare nell’abitazione più spiata di Cinecittà.

Fabio Testi vuole tornare al Grande Fratello Vip: l’appello a Signorini

Certamente, stare a contatto con le persone h24 è bellissimo. Delle telecamere ci si dimentica subito e viene fuori la realtà e dunque chi è la persona. Io sono contento di mostrarmi come sono.

Durante un’intervista a Vero Tv ha aggiunto:

Sarei pronto a partecipare nuovamente. È stata un’esperienza divertente.

Lo scorso agosto intervistato dal Corriere della Sera, aveva svelato di andare in televisione per avere un sostegno economico:

Io vivo della mia pensione: 1.100 euro al mese. Il Grande Fratello Vip? L’ho fatto per soldi. Io sono un tipo franco e diretto: ci ho messo mezzo secolo a farmi un nome e oggi questo nome si paga. La produzione del Grande Fratello mi ha pagato bene e l’ho fatto. Oggi solo un bel film lo farei gratis.

