Cesara Buonamici è la nuova opinionista del Grande Fratello Vip. La giornalista, raggiunta da TAG24, ha svelato le prime emozioni a caldo in attesa di vederla ricoprire questo importante ruolo dal prossimo 11 settembre.

Cesara Buonamici opinionista del Grande Fratello Vip, silenzio rotto

Mi fa molto piacere, l’aspirazione di tutti i giornalisti è poter fare qualcosa di nuovo e vale lo stesso per me. Mi piace l’idea di mettermi alla prova e sono davvero felice che l’azienda abbia mostrato questa considerazione verso di me offrendomi questa opportunità. Come puoi dire di no dopo questo attestato di stima? Semplicemente non avrei potuto farlo, sono felice.

Come ben sapete Cesara sarà l’unica opinionista presente in studio: secondo voi come se la caverà?

Il comunicato di Mediaset

Sarà Cesara Buonamici la nuova opinionista di “Grande Fratello” in partenza a settembre. In conduzione confermato Alfonso Signorini. La conduttrice del TG5, giornalista di esperienza unica e di grande simpatia, ha accettato di raddoppiare i propri impegni. Sarà in studio per tutte le puntate del reality e contemporaneamente continuerà la regolare turnazione in conduzione al telegiornale delle 20.00.

Tuttavia, come fa sapere lo stesso comunicato dell’ufficio stampa Mediaset, “La nuova opinionista non sarà l’unica novità del reality”. Ecco come prosegue: