A Reazione a Catena scatta la censura durante il gioco dell’Intesa Vincente con protagonisti i Dai e Dai. Ma cosa è successo? Nel corso della puntata di ieri del programma del preserale di Rai1 condotto da Marco Liorni, i campioni in carica si sono resi protagonisti di un vero e proprio scivolone.

Reazione a Catena con censura: cosa è successo

In un programma dove le parole sono importanti ai fini del game, ieri proprio i campioni in carica, i Dai e Dai, hanno commesso una grossa ‘gaffe’. Nel tentativo di far indovinare la parola “borsetta”, hanno tirato in ballo il riferimento ad uno scippo.

A questo punto è scattata la censura, un fatto alquanto inconsueto per la trasmissione di Liorni. “Cosa, piccoletta, prendi alla vecchietta?”, hanno pronunciato i due giocatori nel tentativo di far comprendere al compagno di gioco la parola da indovinare.

La frase è stata considerata poco consona per un programma della prima rete pubblica, tanto da essere sottoposta a censura, con tanto di rimprovero del conduttore che ha esclamato:

Ma che cosa state dicendo?

I campioni sono stati “puniti” anche dalla produzione che ha deciso di non assegnare la risposta come corretta nonostante lo fosse:

E’ borsetta, ma avete usato parole che non si possono usare; quindi purtroppo perdete un punto.

Il politicamente scorretto ovviamente non piace alla Rai (ed a quanto pare neppure alla ‘nuova’ Mediaset), ma nonostante lo scivolone i Dai e Dai si sono riconfermati campioni.