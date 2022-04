Morta ad appena 31 anni ex concorrente di Reazione a Catena: il saluto di Marco Liorni

Marco Liorni ha ricordato Lucia Menghini, ex concorrente di Reazione a Catena morta tragicamente ad appena 31 anni mentre si trovava in vacanza in Giordania.

La ex concorrente del game show di Rai1, appena un paio di giorni fa, postava sul suo account di Facebook degli scatti che la immortalavano in Giordania dove si trovava in vacanza insieme ad alcune amiche.

Dopo avere appreso la sconvolgente notizia, Marco Liorni ha scritto un ultimo saluto sui social:

Ciao Lucia, riposa in pace. Siamo tutti sconvolti per la notizia della scomparsa in un incidente in Giordania di una ragazza che abbiamo avuto la fortuna di conoscere e apprezzare a Reazione a Catena, con le sue amiche e compagne di squadra, le Pignolette, protagoniste di tante puntate, di tante vittorie. Era una dottoressa, aveva il sogno di diventare anestesista. Le nostre condoglianze alla sua famiglia, a chiunque le voleva bene.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marco Liorni (@marcoliorni)

Come è morta Lucia?

La giovane Lucia è stata vittima di un incidente di cui, attualmente, non si conoscono altri dettagli.

La scorsa estate aveva partecipato a Reazione a Catena insieme a Serena e Ilaria, sue amiche da sempre con le quali formava il trio delle Pignolette, così soprannominate perché amavano definirsi “maniache della perfezione”.