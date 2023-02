Questa sera andrà in onda la finale di Sanremo 2023 ma nonostante questo, su Canale 5 andrà in onda C’è posta per te. Maria De Filippi, dunque, non cede neppure di fronte all’ultima serata della kermesse canora che quest’anno più che mai ha registrato un vero record in termini di ascolti.

C’è posta per te contro la finale di Sanremo: il retroscena

Nonostante la sfida impari tra C’è posta per te e Sanremo 2023, sarebbe spuntato un croccantissimo retroscena che parlerebbe di un certo malcontento da parte di un ospite della trasmissione targata Maria De Filippi. A renderlo noto è stato Fiorello nel corso dell’ultima puntata del suo Viva Rai2 versione sanremese:

Tra l’altro domani sera c’è Maria De Filippi ed io so un retroscena. Pier Silvio Berlusconi sappi che c’è del malumore e del malcontento nella tua azienda. Siccome domani sera va in onda Maria De Filippi (con C’è Posta Per Te, ndr), che è registrato ovviamente, ma… nelle storie di Maria De Filippi ci sono anche degli artisti. Tutti questi artisti che sono nella puntata si sono arrabbiati. Hanno detto ‘no, io non voglio andare in onda contro Sanremo’. Ad esempio Renato Zero era nella puntata di domani ed è andato lì e ha detto ‘Nooo!’. E non vuole andare in onda, c’è del ‘malcontentismo’. Questa cosa non la sapeva nessuno e quindi ve l’ho detta.

In realtà del malcontento di Renato Zero ne aveva parlato nel pomeriggio di ieri anche DavideMaggio.it con un suo “boom”. Nell’annunciare la messa in onda della nuova puntata di C’è posta per te, il noto blog televisivo aveva sottolineato come si sarebbe trattato di un appuntamento diverso dal solito:

Il programma, a differenza delle passate settimane, non ha annunciato ospiti in vista della nuova puntata. La De Filippi non vuole “bruciare” un’illustre presenza nella serata di Sanremo? Niente affatto. Ci risulta, infatti, che l’ospite c’è (solo uno, non due) ma non avrebbe gradito la messa in onda contro il Festival. Si tratta di Renato Zero.