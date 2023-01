Maria De Filippi, intervistata dal buon Giuseppe Candela per FQMagazine specifica per quale motivo ha deciso di sfidare Sanremo 2023 andando regolarmente in onda con C’è posta per te nel corso della finalissima del Festival della Musica Italiana.

Maria De Filippi svela perché “sfiderà” Sanremo 2023

“Il mio editore legittimamente ha chiesto che la programmazione di ‘C’è posta per te‘ continuasse normalmente anche durante la settimana del Festival di Sanremo. ‘C’è posta per te’ va in onda da anni di sabato ed è stato quindi mantenuto lo stesso giorno di programmazione”, svela Maria De Filippi.

La conduttrice ha confermato al giornalista che il people show di Canale 5 andrà regolarmente in onda sabato 11 febbraio contro la finale di Sanremo 2023.

Non solo Maria durante il Festival.

Così come anticipato da Dagospia, Mediaset ha deciso di mandare regolarmente in onda anche Le Iene e il Grande Fratello Vip.

“Sentir parlare di sfida mi sembra assurdo, sarebbe irragionevole e decisamente presuntuoso da parte mia e di chiunque lo possa pensare. So di lavorare in una televisione privata dove la logica commerciale è importante, ne sono consapevole e la comprendo. Considero Sanremo, al netto di qualsiasi logica di normale programmazione o controprogrammazione come dir si voglia, un evento fondamentale per la musica italiana e anche per me“, ha continuato la De Filippi a FqMagazine.