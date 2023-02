C’è posta per te non va in onda oggi 25 febbraio: il ricordo di Maurizio Costanzo su Canale 5

C’è posta per te non si è fermato neppure in occasione del Festival di Sanremo 2023, ma in seguito alla morte di Maurizio Costanzo, marito di Maria De Filippi, tutti i programmi targati Fascino si fermano in forma di rispetto nei confronti del compianto giornalista e conduttore.

C’è posta per te non va in onda oggi 25 febbraio: l’omaggio a Maurizio Costanzo

Nella prima serata di oggi 25 febbraio, dunque, cambia la programmazione di Canale 5, che dedicherà il suo prime time proprio a Maurizio Costanzo ed ai grandi del piccolo schermo. Al posto di C’è posta per te, andranno in onda due speciali in prima e seconda serata.

Si tratterà di due serate-evento “speciali e indimenticabili”, ideate proprio dal giornalista e conduttore.

L’omaggio di Mediaset prevede la messa in onda di due eventi imperdibili: “In ordine alfabetico” con Vittorio Gassman, Monica Vitti e Alberto Sordi, che nel 1999, rilasciarono la prima intervista insieme. Successivamente andrà in onda “I tre tenori” con Mike Bongiorno, Raimondo Vianello e Corrado riuniti da Maurizio Costanzo sul palco del Teatro Parioli nel 1998.