E’ caos a Ballando con le Stelle dopo il “caso” Mietta sollevato nel corso della seconda puntata dello show del sabato sera di Milly Carlucci. La cantante è risultata positiva al Covid saltando l’appuntamento ma la polemica riguarderebbe il mancato vaccino da parte di Mietta, che si è difesa con un comunicato asserendo di non essere contraria al vaccino ma di non averlo fatto per “motivi di salute” non precisati. Adesso però, un altro concorrente è in quarantena.

Ballando con le Stelle: Memo Remigi in quarantena

Memo Remigi, concorrente di Ballando con le stelle, era atteso per oggi al programma pomeridiano di Rai1, Oggi è un altro giorno, ma ha dovuto disertare. Il motivo sarebbe legato alla quarantena in corso dopo essere rientrato in un tracciamento che però non riguarda Mietta.

Il Covid continua a circolare e questa volta avrebbe colpito una persona venuta a contatto con Memo Remigi – non Mietta – mettendo in quarantena il cantante: “Sto bene, non ho sintomi, sono in Memo-pausa”, ha rivelato.

Serena Bortone aveva annunciato, introducendo il suo ospite in collegamento:

Memo sta benissimo ma, come sappiamo, il Covid continua a girare, ogni giorno abbiamo il bollettino, per questo dobbiamo essere sempre più attenti e dobbiamo vaccinarci. E’ rientrato in un tracciamento e quindi giustamente è stato quarantenato.

Al momento non è chiaro se Memo Remigi sarà presente o meno nella prossima puntata di Ballando con le stelle.