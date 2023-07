Cantanti TIM Summer Hits 16 luglio, artisti sul palco e come guardarlo in diretta streaming

Cantanti TIM Summer Hits. Dopo gli ottimi risultati della scorsa edizione, torna in prima serata su Rai 2 il programma che andrà in onda per sei puntate presentando al pubblico i successi musicali dell’estate.

Cantanti TIM Summer Hits 16 luglio, chi salirà sul palco

Domenica 16 luglio in onda la quarta puntata condotta da Andrea Delogu e Nek. Lo show musicale sarà visibile in contemporanea anche su Rai Radio 2 e disponibile su RaiPlay.

Questi i cantanti che saliranno sul palco nella quarta puntata di TIM Summer Hits:

Aka 7even

Alexia

Ana Mena

Angelina Mango

Annalisa

Blanco

Ciccio Merolla

Claude

Coma_Cose

Diodato

Elettra Lamborghini

Emma

Gabry Ponte e Hosanna

Gaia

LDA

Mara Sattei

Nina Zilli

Olly

Paola & Chiara

Raf

Renga e Nek

Rocco Hunt

Tananai

Tommaso Paradiso

Tony Effe

Come vedere la prima puntata in diretta streaming

Il Tim Summer Hits 2023 andrà in onda su Rai 2 e in contemporanea su Rai Radio 2. Sarà possibile seguire l’evento musicale anche in streaming, collegandosi al sito di Rai Play.