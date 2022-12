Questa domenica durante il TG1, il buon Amadeus ha diramato la lista ufficiale dei 22 cantanti in gara a Sanremo 2023 (a loro si aggiungeranno gli 8 giovani). Il sito All Music Italia, in queste ore, ha diffuso la lunga lista di Big esclusi ma due di loro hanno smentito.

Cantanti esclusi da Sanremo 2023, due smentiscono: ecco di chi si tratta

A quanto pare, Baby K non avrebbe mai presentato una canzone al Festival e Malika Ayane non ha avuto modo di inviare alcun brano ad Amadeus.

Entrambe hanno risposto su Twitter.

Ma mentre la risposta di Baby K è stata piccata, Malika Ayane ha smentito aggiungendo un cuore.

Superstar, la classe non è acqua.

Ecco la lista ufficiale dei Big di Sanremo 2023:

Giorgia Articolo 31 Elodie Colapesce e DiMartino Ariete Modà Mara Sattei Leo Gassmann I Cugini di Campagna Mr Rain Marco Mengoni Anna Oxa Lazza Tananai Paola e Chiara LDA Madame Giulanca Grignani Rosa Chemical Coma Cose Levante Ultimo