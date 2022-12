Se i 22 Big in gara al prossimo Festival di Sanremo 2023 sono dei veri e propri nomi bomba, altrettanto si può dire dei grandi esclusi dalla kermesse canora in onda dal prossimo febbraio. Amadeus quest’anno ha avuto davvero l’imbarazzo della scelta e lo testimoniano i numerosi nomi di grandi cantanti che hanno presentato le loro proposte.

Sono stati numerosi i grandi Big della musica italiana che hanno presentato le loro proposte per Sanremo 2023. Oggi, a meno di 24 ore dall’annuncio ufficiale di Amadeus iniziano a circolare i primi nomi degli esclusi, secondo All Music Italia. E sono davvero clamorosi! Ecco di chi si tratterebbe:

Ovviamente troviamo i grandi esclusi di sempre, tra cui i Jalisse. Il duo aveva già svelato di essere fuori dal Festival dopo ben 26 anni consecutivi di tentativi.

Dopo 26 anni consecutivi in cui non vengono scelti, i Jalisse giustamente non si arrendono e proporranno un brano anche per #Sanremo2024.#Sanremo2023 pic.twitter.com/4PH3ZEg5AG

— Cinguetterai  (@Cinguetterai) December 4, 2022