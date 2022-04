Highsnob (conosciuto al grande pubblico dopo la sua partecipazione a Sanremo 2022), ospite di “Ciao Maschio”, il programma condotto da Nunzia di Girolamo sulla rete ammiraglia di Casa Rai a mezzanotte, ha fatto una confessione shock svelando di essere stato accoltellato.

Nella mia vita sono successe cose veramente brutte. Quando avevo tredici anni sono stato anche accoltellato. E’ successo per bullismo in realtà, e non ne ho mai capito il perché, non me la sono mai cercata. Ad oggi ancora non lo so, forse era una gelosia tra ragazzini, non l’ho mai capita e non conosco il perché. Ma sicuramente è una cosa che non ti togli più.