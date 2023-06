Come spesso accade durante ogni edizione, anche in questa dell’Isola dei Famosi 2023 non si è fatta attendere una spaventosa bufera che ha contribuito ad unire sempre di più i naufraghi. Anche Helena Prestes, sempre più isolata dal resto del gruppo, ha messo da parte l’orgoglio ed ha accettato di unirsi agli altri compagni.

Bufera all’Isola dei Famosi 2023: Helena Prestes si unisce al gruppo

La violenta bufera che si è abbattuta all’Isola dei Famosi ha rischiato di distruggere del tutto l’accampamento dei naufraghi, che hanno fatto di tutto per evitare il peggio. Alla luce della condizione preoccupante, anche Helena Prestes si sarebbe convinta ad unirsi al gruppo.

La tempesta si è abbattuta sull’accampamento dei naufraghi in piena notte. Playa Fantasma è stata colpita da una forte pioggia svegliando i concorrenti dell’Isola dei Famosi.

Helena, nel frattempo, lontana dal resto del gruppo si è ritrovata senza alcuna protezione, preoccupando però anche Marco Mazzoli: “Ma Helena è viva, cosa sta facendo là?”.

Andrea Lo Cicero si è prestato ad andarla a chiamare e così, dopo aver messo da parte i rancori il naufrago è andato da lei: “Puoi venire a stare con noi”.

La modella brasiliana dopo un primo tentennamento si è convinta a raggiungere gli altri compagni sotto la tenda.