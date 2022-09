Si chiama Bradford Beck ed è il marito di Sofia Giaele De Donà, attuale concorrente del GF Vip 7. Ma chi è l’uomo e perché è considerato ricco? La donna, durante la sua permanenza nella Casa di Cinecittà ha spesso parlato del marito, più grande di lei, svelando il lavoro e raccontando il tipo di rapporto che avrebbero reciprocamente instaurato.

Bradford Beck, marito di Sofia Giaele De Donà: chi è?

Il marito di Sofia Giaele De Donà è indubbiamente un uomo ricco. Nato negli Stati Uniti circa 45 anni fa dovrebbe essere più grande della moglie di oltre 20 anni. Giaele, di contro, ha 24 anni essendo nata il 13 ottobre 1998.

Bradford Beck è ingegnere e CEO di United Aeronautical, società che ha sede a North Hollywood, in California, e che progetta e costruisce materiale aeronautico. Come spiegato dalla stessa Vippona, l’uomo lavora a stretto contatto con vari Paesi in tutto il mondo, compresa l’Italia. In alcune circostanze lei avrebbe avuto anche un ruolo di rappresentanza durante i vari impegni di lavoro del marito.

Giaele è diventata ufficialmente la signora Beck quattro anni fa, quando i due sono convolati a nozze. Il matrimonio è stato celebrato con una romantica cerimonia sulla spiaggia di Tulum, in Messico, alla presenza di molti invitati tra amici e parenti della coppia.

I due si vedrebbero solo per sei mesi all’anno, come spiegato dalla stessa Vippona che attualmente sarebbe in attesa della green card per poi trasferirsi definitivamente negli USA.

