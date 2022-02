Manuel Bortuzzo, intervistato tra le pagine del settimanale Oggi, rivela quale sarà la prima cosa che farà con Lulù Selassiè appena uscirà dalla Casa del Grande Fratello Vip il prossimo 14 marzo.

Spariamo per un po’ in vacanza, al mare. E al ritorno andremo a vivere insieme, non aspetteremo e cavalcheremo l’onda di questo amore. Si può morire da un minuto all’altro, senza preavviso né motivo, io lo so bene. Non voglio vivere col freno.