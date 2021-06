Ubaldo Lanzo intervistato dai microfoni di Radio Radio ha svelato per chi faceva il tifo alla finale dell’Isola dei Famosi: “Avrei voluto che vincesse Ignazio Moser per il gesto da cavaliere che ha fatto. Anche Valentina Persia meritava. Giustamente però contano molto i followers. Ha vinto Awed e chapeau”.

Poi il cromatologo ha svelato di essere rimasto in contatto con alcuni ex protagonisti del reality:

Ubaldo, invece, non è stato clemente con Fariba Tehrani:

Fariba no comment. Troppa udienza troppa importanza. Quando ci siamo visti in studio lei mi guardava io la ho salutata ma lei mi ha risposto “ciao a me?” Salutare é educazione.

In ultimo, sulla sua vita privata ha aggiunto:

Non pratico sesso da 28 anni con una donna. Con gli uomini mai fatto ma mai dire mai.. ho corteggiatrici e corteggiatori ma io credo nel vero amore è finché non sento le campane non faccio nulla. Ora sono in un periodo cripto-sessuato. Quando ho fatto sesso con una donna mi è piaciuto. Però secondo me sono bisessuale tendente al gay.