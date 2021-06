Alessia Mancini dopo aver partecipato all’Isola dei Famosi si è defilata nuovamente dalla televisione. Ecco perché, intervistata tra le pagine di Nuovo, ha risposto se le farebbe piacere o meno entrare nella Casa del Grande Fratello Vip.

Alessia Mancini verso il Grande Fratello Vip? La sua risposta

Sono così contenta della mia vita attuale che non avrebbe senso privarmene… Mia figlia Mya non mi ci manderebbe mai. Il motivo? Nel 2018 ho già fatto L’Isola dei Famosi e non me la sentirei di lasciarla sola un’altra volta. Adesso che sta crescendo sono sicura che le mancherei più adesso che qualche anno fa…

Niente da fare quindi, per quanto riguarda il Grande Fratello Vip:

Ho già fatto L’Isola, quello che sentivo più mio… Quel reality mi ha dato la possibilità di mettermi in gioco anche con me stessa e di mostrarmi in maniera diversa agli occhi del pubblico. Preferirei fare altro.

Peccato! Secondo me Alessia Mancini è un ottimo personaggio da reality show per via del suo particolare carattere. All’apparenza potrebbe sembrare buona e accomodante ed invece ha un caratterino niente male.

