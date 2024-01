In queste ore sono state svelate le informazioni aggiornate su come e quando acquistare i biglietti per il Festival di Sanremo 2024, insieme ai dettagli sui costi. Scopriamo quali sono tutte le informazioni utili su disponibilità e canali di vendita.

Biglietti Sanremo 2024: costo e disponibilità

Il Festival di Sanremo 2024 avrà luogo dal 6 al 10 febbraio. Nonostante il Teatro Ariston aprirà le sue porte sono il prossimo mese, molti si chiedono ancora come acquistare i biglietti. Attualmente, i biglietti non sono ancora disponibili.

La data di rilascio prevista è il 23 gennaio, a partire dalle ore 9:00, fino ad esaurimento scorte. I biglietti potranno essere acquistati sul sito sanremo2024.aristonsanremo.com. Anche le persone con disabilità possono richiedere due biglietti gratuiti per una sola serata, uno per loro e uno per il loro accompagnatore.

In merito al costo dei biglietti per Sanremo 2024, i prezzi hanno subito un aumento rispetto all’edizione precedente. L’abbonamento in platea per tutte e cinque le serate costa 1.530,00 euro, mentre l’abbonamento in galleria per le cinque serate costa 800,00 euro.

Per quanto riguarda i biglietti singoli, il costo per assistere in prima fila a una serata del Festival di Sanremo 2024, esclusa la finale, è di 200,00 euro. La finale costa 730,00 euro. Ogni serata in Galleria è in vendita per 110,00 euro, mentre la finale costa 360,00 euro.

Grazie alla nuova scenografia, ci saranno più posti disponibili tra le prime file nel Teatro Ariston.

Dove acquistare i biglietti per Sanremo 2024? È possibile fare richiesta in anticipo compilando un modulo sulla pagina web appositamente creata per l’acquisto dei biglietti.

Si raccomanda di rivolgersi ai canali ufficiali del Festival per l’ingresso al Teatro Ariston durante i giorni dell’evento, evitando piattaforme come Ticketone.

Infine, quest’anno c’è l’opportunità di vincere un ingresso gratuito per la serata finale. Tutti coloro nati tra il 1994 e il 2007, abbonati Rai (o i loro figli/nipoti) possono inviare una mail entro il 10 gennaio 2024 all’indirizzo iniziativasanremo.canone@rai.it. Solo i più fortunati saranno scelti dopo un’estrazione a sorte.

