Nelle passate ore un aereo destinato a Miriana Trevisan ha fatto molto discutere. Nel messaggio, l’ex ragazza di Non è la Rai veniva messa in guardia da Biagio D’Anelli che oggi è intervenuto nel corso di Pomeriggio 5 per difendersi.

Biagio D’Anelli replica alle accuse

Rispondendo alle accuse neanche tanto velate contenute nel messaggio aereo riservato a Miriana Trevisan, l’ex gieffino Biagio D’Anelli è intervenuto nel corso della trasmissione di Canale 5 sbottando:

Rispetto chi è pro o contro la coppia, ma mandare un aereo per attaccare un amore pulito, bello e naturale, che è nato e continua ancora a perseverare solo per farla stare male non va bene!

A detta dell’opinionista i veri amici di Miriana dovrebbero sostenerla e non buttarla ulteriormente giù. A pungerlo ulteriormente è stato Giacomo Urtis che lo ha provocato asserendo:

Ti sei innamorato di Miriana casualmente l’ultima settimana in cui eri finito in nomination. E hai lasciato la fidanzata sempre quella settimana!

Biagio ha tuttavia bollato le parole dell’ex Vippone come una mera falsità asserendo:

Ho dormito con Miriana dal primo giorno. Stai solo dicendo sciocchezze!

Ma il chirurgo dei Vip ha rilanciato con nuove accuse: