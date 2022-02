Gli amici di Miriana la mettono in guardia su Biagio: “Non è amore, svegliati!” – VIDEO

“Miri svegliati, non è amore. Da chi ti vuole bene. 22 22”: il terzo aereo del giorno sopra la Casa del Grande Fratello Vip è indirizzato a Miriana Trevisan, portandole un avvertimento sulla storia con Biagio D’Anelli.

Miriana riceve un “avvertimento” dagli amici su Biagio: “Svegliati!”

Miriana resta a tratti interdetta nel vedere l’aereo che porta un messaggio non del tutto positivo. Chi le vuole bene sembra volerla mettere in guardia sul suo rapporto con Biagio, considerandolo poco sincero.

Miriana, restandoci male, cerca di trovare una interpretazione differente all’accaduto: “Non capisco perché” dice, chiedendosi il motivo per cui stiano cercando di avvertirla sulla cattiva fede di Biagio.

“So benissimo chi è” aggiunge, spiegando che il “22 22” ha un significato preciso per lei e i suoi amici, probabili mittenti dell’aereo.

In silenzio Miriana medita sull’informazione ricevuta chiedendo ai loro compagni un’opinione: “Ti direi cose superficiali” ribatte Barù spiegando di non conoscere abbastanza bene la situazione per poter esprimere un giudizio.

Questo messaggio metterà in discussione il rapporto tra Miriana e Biagio?