Come iniziare nel migliore dei modi la propria esperienza all’Isola dei Famosi, dopo settimane di attesa, se non con una bestemmia in diretta televisiva? E’ quanto accaduto ieri nel corso della quinta puntata del reality, dopo l’arrivo dei Cugini di Campagna che ha fatto seguito all’appello a Striscia la Notizia del fratello di uno di loro.

Bestemmia in diretta all’Isola dei Famosi: cosa è successo

Ieri sera abbiamo assistito al lancio dall’elicottero dell’ultima coppia di naufraghi annunciata, ovvero quella formata da Silvano Michetti e Nick Luciani de I Cugini di Campagna. Accolti da Alvin dopo la loro prima nuotata in acque honduregne, i due artisti si sono dilettati in un brano a cappella dedicato a Ilary Blasi con non senza difficoltà vocali.

Quando Alvin ha chiesto a Silvano come ha fatto ad arrivare a riva, lui replica a nuoto, ma in realtà ha usato una barca. “Eh, ma noi ti abbiamo visto col barchino”, lo ha incalzato l’inviato. Ma a quel punto Silvano ha sferrato la bestemmia chiaramente udibile: “Eh, porco D…”.

In studio qualcuno si sarebbe accorto subito della bestemmia ma avrebbe fatto finta di nulla andando avanti. Ma cosa accadrà adesso? Il cugino di campagna ha infranto il regolamento?

A questo punto non è chiaro se e quale provvedimento sarà preso nei confronti del naufrago. Molto probabilmente si attenderà la decisione della produzione dell’Isola che potrebbe decidere per una punizione immediata che scopriremo (forse) solo nella prossima puntata.

In passato l’ex naufrago Massimo Ceccherini per una bestemmia fu squalificato in diretta, ma come Signorini insegna anche qui potrebbe venir meno il politicamente corretto e si potrebbe quindi continuare ad abbozzare ed andare avanti. In alternativa potrebbe essere subito diviso dall’altro componente dei Cugini di Campagna e inviato a Playa Sgamada. Vedremo.