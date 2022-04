I Cugini di Campagna (due di loro) sono stati selezionati per far parte del cast dell’Isola dei Famosi (sebbene ancora non siano ufficialmente approdati): che fine hanno fatto? Il fratello di uno di loro lancia un appello.

Isola dei Famosi, che fine hanno fatto I Cugini di Campagna?

In Honduras stanno per sbarcare Silvano Michetti e Nick Luciani, cantante e batterista del gruppo. Ma cosa ne è stato degli altri? Ad occuparsene è stata Striscia la Notizia nella puntata dello scorso 1 aprile, con la complicità dell’inviato Enrico Lucci, andato in soccorso di quella che è stata definita una vera e propria “missione umanitaria”.

L’ex inviato de Le Iene, si è recato direttamente da Ivano Michetti, trovandolo di cattivo umore:

E’ successo che io è da un mese che non riesco a parlare con mio fratello Silvano. Ma che ne so dove sta? E’ questa la cosa grave!

Teoricamente, Silvano e Nick dovrebbero essere proprio in Honduras ma il fratello del primo, Ivano, ha denunciato al TG satirico il fatto che nessuno lo abbia messo al corrente della situazione. “Io non so che fine ha fatto!”, ha tuonato il componente de I Cugini di Campagna.

Silvano ha proseguito tirando in ballo una particolare dinamica dei fratelli gemelli:

Voi non sapete la problematica dei gemelli… Mio fratello è bruciato al petto perché mia zia, portando il brodo dalla cucina, gli ha rovesciato la pentola addosso. E’ la prima volta che io mi sento strano, mi sento che non ce la faccio perché lui sta lì e non so che fine ha fatto… se sta male… a me basta che mi dica che sta bene. Se puoi telefonami, ti prego, telefonaci, ruba il telefono, fammi sentire. E’ non sapere dove caz*o sta! E’ quello che mi fa rabbia, capito?